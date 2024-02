Caccia agli abusivi in viale Mario Rapisardi

CATANIA – Undici verbali di accertamento di violazione amministrativa, per un importo totale di oltre 11 mila euro, sono stati elevati dagli agenti della polizia municipale di Catania in viale Mario Rapisardi ai danni di quattro venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. I prodotti sono stati posti sotto sequestro e immediatamente devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas. Gli agenti hanno anche elevato 85 verbali per soste su marciapiedi, passaggi pedonali e aree di intersezione per un importo superiore a 7 mila euro.