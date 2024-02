A Catania arrivano Mahmood e Il Volo

CATANIA – Mahmood annuncia le tappe del suo Summer Tour 2024 che lo vedrà in Sicilia con due date. Il 20 agosto appuntamento alla villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest. L’indomani, 21 agosto, l’artista sarà invece ospite del Dream Pop Fest Palermo con il concerto che si terrà al teatro di Verdura. Entrambi gli eventi sono organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, in collaborazione con i comuni di Catania e Palermo.

In gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Tuta Gold, Mahmood porterà in tour il suo nuovo album “Nei letti degli altri” in uscita il 16 febbraio 2024. Prima del tour estivo, Mahmood attraverserà tutta Europa con il suo tour in partenza il 4 aprile, che si chiuderà con due date in Italia, al Fabrique di Milano, previste per il 17 (sold out) e 18 maggio.

Anche per Il Volo è tempo di tour, con “Tutti per Uno – Capolavoro” che li vedrà girare l’Italia nell’estate 2024, dopo la prossima partecipazione al Festival di Sanremo. Tra i 15 appuntamenti estivi, il trio sarà ospite a Catania l’11 luglio alla villa Bellini per la rassegna Sotto il Vulcano Fest e a Palermo il 13 luglio al Velodromo P. Borsellino. Anche questi due appuntamenti sono organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, in collaborazione con i comuni di Catania e di Palermo.

In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston con il brano Capolavoro, il trio più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti – in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Anche Emma sarà ospite dell’estate catanese insieme ai protagonisti della rassegna Sotto il Vulcano Fest per l’estate 2024. Il 10 agosto salirà sul palco della villa Bellini di Catania. L’artista sarà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Apnea”, in uscita in versione digitale il 7 febbraio, prima di girare l’Italia con i nuovi appuntamenti tra festival e rassegne estive.