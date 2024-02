TAORMINA – I carabinieri di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 56enne e un 29enne pregiudicati per furto aggravato in concorso. Durante un servizio di controllo del territorio a Trappitello i militari hanno avvistato due individui che, con fare sospetto, stavano armeggiando all’interno di un ex campo da golf in stato di abbandono.

L’immediato intervento ha permesso di bloccarli mentre, muniti di utensili atti allo scasso, avevano già smontato e sottratto 31 radiatori da altrettanti impianti di riscaldamento installati su immobili abbandonati, che i due presunti ladri avevano accatastato sul fondo, in attesa di caricarli sul loro mezzo. La refurtiva recuperata è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari. I due arrestati, sono stati posti ai domiciliari.