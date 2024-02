Alla villa con Gigi e Tommy

Tornano in Sicilia Gigi D’Alessio e Tommaso Paradiso. Per il primo ci sarà un doppio appuntamento a Palermo il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino e poi a Catania l’11 e il 12 agosto alla Villa Bellini. In scaletta oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Tommy Paradiso sarà anche lui a Catania il 19 luglio alla Villa Bellini e il 20 a Palermo ai Cantieri Culturali Zisa. Una nuova occasione per ascoltare i brani dell’album Sensazione stupenda (uscito a ottobre) assieme alle più grandi hit della sua carriera come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella top ten di tutte le classifiche.