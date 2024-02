Fallisce la truffa dello specchietto sulla Ct-Sr

SIRACUSA – Due uomini che avevano messo in atto il trucco dello specchietto sono stati denunciati per truffa. Gli agenti della polizia stradale li hanno fermati sull’autostrada Siracusa-Catania dopo che avevano imbrogliato una 65enne. La donna viaggiava a bordo della propria auto: in galleria ha sorpassato un’altra macchina, i cui occupanti poco dopo le hanno intimato di fermarsi. Alla piazzola di sosta la 65enne è stata raggiunta da un uomo che ha denunciato il danneggiamento allo specchietto retrovisore causato dal contatto durante il sorpasso. La donna ha accettato la richiesta di un risarcimento immediato per evitare le compagnie assicuratrici, quando una pattuglia della polizia stradale si è fermata bloccando i due uomini, che hanno tentato invano di fuggire.