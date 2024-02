Filippo Mosca resta nel carcere romeno

E’ stata respinta dai giudici romeni nel corso dell’udienza di questa mattina la richiesta di arresti domiciliari per Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta arrestato i primi di maggio dell’anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi nel carcere di Porta Alba a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. “Non hanno accettato la richiesta del nostro legale – spiega al telefono la madre Ornella Matraxia -. Non nutrivo molte speranze”.

“Purtroppo – prosegue – la giustizia in Romania funziona in questo modo, è come un muro di gomma, contro questo muro mi scontro da maggio. Sono molto triste e scoraggiata. Non mi aspettavo altro. Ma andremo avanti”. La donna è appena atterrata a Catania, in arrivo da Londra dove vive con le altre due figlie, per raggiungere la madre a Caltanissetta, sua città d’origine. A Filippo Mosca stamattina è stato concesso di partecipare all’udienza in videoconferenza, ma i giudici hanno deciso dopo e quindi non conosce ancora l’esito. “Penso a mio figlio Filippo, che probabilmente ancora non lo sa – aggiunge la madre -. Non è facile dargli questa notizia e sarò io a dovergliela comunicare”.