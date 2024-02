ADRANO (CATANIA) – I poliziotti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 50enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, con l’accusa di ricettazione. Venuti in possesso di informazioni sulla presenza di armi o materiale esplodente nell’abitazione del cinquantenne, gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha dato esito negativo. Niente armi, dunque, ma in uno dei due garage controllati, gli agenti hanno trovato un Suv dal quale erano state smontate molte componenti. Il mezzo è poi risultato rubato, all’interno sono stati trovati alcuni effetti personali e oggetti riconducibili alla proprietaria, alla quale sono stati riconsegnati insieme alla macchina.