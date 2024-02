Aizza il suo pitbull contro i poliziotti: “Attaccali”

CATANIA – Gli agenti di Catania sono intervenuti in un supermercato di corso Indipendenza, dove era stata segnalata la presenza di un clochard che, in compagnia del suo pit bull, stava importunando e impaurendo la clientela. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo, già con precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale. Il senzatetto, però, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, rivolgendo frasi oltraggiose e aizzando il cane contro gli agenti.

Poiché il cane è apparso particolarmente aggressivo, i poliziotti hanno estratto l’arma a impulsi elettrici, a fini prettamente dissuasivi. L’uomo, a quel punto, è scappato insieme al cane all’interno del supermercato. Gli agenti hanno tentato nuovamente di calmarlo, ma il pitbull, ancora aizzato dal padrone, ha morso al ginocchio uno dei poliziotti. Sono dovuti intervenire diversi agenti al fine di convincere l’uomo a calmare il cane e a seguirli. Fuori dal supermercato, però, ha tentato di nuovo di scappare ma è stato fermato, dopo una colluttazione, dagli agenti.

È stato quindi fatto salire sull’auto di servizio per ulteriori accertamenti in questura. Durante il tragitto, però, ancora in preda all’agitazione, il clochard ha iniziato a colpire con calci e testate il vetro posteriore dell’auto, danneggiandolo. Il protagonista della vicenda, un 39enne catanese, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. È stato inoltre indagato in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento di beni dello Stato. Due agenti hanno riportato contusioni e ferite. Intanto il personale specializzato del soccorso veterinario ha preso in custodia il cane.