Sant’Agata, si comincia: è l’ora della carrozza del Senato – LIVE

A Catania cominciano i festeggiamenti per Sant’Agata. Si parte alle 12 con l’uscita delle carrozze del Senato, le due classiche berline settecentesche trainate da cavalli che da Palazzo degli elefanti sfilano per piazza Duomo e via Etnea, con la rappresentanza municipale. Quindi la processione per l’offerta della cera dalla chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla cattedrale. Tutta la festa viene raccontata minuto per minuto sul nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.

Il sindaco Enrico Trantino ha annunciato che non salirà sulla carrozza del Senato, sottolineando l’attenzione alla legalità: “Amare Sant’Agata significa anche amare Catania. La devozione per la patrona deve avvenire senza esibizionismi, non si può essere buoni devoti senza essere buoni cittadini. Io per primo darò l’esempio rinunciando a salire sulla carrozza del Senato perché il primo cittadino sia uguale a tutti gli altri anche in questo momento di condivisione civica e lascerò spazio perché salgano tre ragazzi delle scuole medie e le donne”.