Acireale, caccia al tesoro con la droga

ACIREALE (CATANIA) – Lo straordinario olfatto delle unità a quattro zampe del nucleo cinofili ha consentito ai carabinieri di arrestare un pregiudicato di Acireale di 67 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I cani antidroga, infatti, avuto accesso alla sua abitazione, hanno subito segnalato con insistenza la presenza di stupefacenti all’interno della cucina e della camera, effettivamente poi trovata.

Durante la perquisizione di quelle stanze, i militari hanno infatti recuperato una decina di dosi di cocaina nascoste in un barattolo stipato in un mobile della cucina, nonché 2 confezioni di marijuana, che erano state nascoste nell’armadio della camera da letto. In un secondo appartamento, sempre in uso al 67enne, i carabinieri hanno poi scovato un’altra dose di cocaina, nascosta dietro la statua di una madonnina, e, nella cantina, una pianta essiccata di marijuana del peso di circa 50 grammi.

In una seconda fase dei servizi, i carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare, nel giro di poche ore dai fatti, l’autore del furto di una Mercedes B 200, di proprietà di una 56enne del posto, che era stata rubata nella notte dall’interno del garage, dopo la forzatura della saracinesca: si tratta di un 25enne di Acireale già noto per fatti analoghi. L’uomo, peraltro, aveva in casa anche altra refurtiva, ovvero una bicicletta elettrica del valore di mille euro, rubata ad una 54enne, che aveva denunciato il furto.