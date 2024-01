Uomo in meno: il Palermo cade

Sconfitta in trasferta per il Palermo che perde 2-0 sul campo del Cittadella. Parte con il piede sbagliato il girone di ritorno della squadra rosanero che gioca per tutto il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Stulac. A decidere la partita i gol di Pandolfi al 26′ del primo tempo e di Vita al 35′ della ripresa. Palermo generoso che paga l’ingenuità della difesa sul vantaggio dei padroni di casa e quella più grossa di Stulac in avvio di secondo tempo.

Corini manda in campo Nedelcearu in difesa al posto di Lucioni, recuperato ma non al meglio della condizione. A centrocampo c’è Stulac con Segre e Henderson. A completare la difesa davanti al portiere Pigliacelli Graves, Ceccaroni e Lund; in attacco il tridente formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Parte bene il Palermo manovrando palla e cercando le verticalizzazioni dei suoi attaccanti. I padroni di casa cercano la conclusione da fuori senza fortuna, impegnando Pigliacelli solamente in un’occasione con Carriero al 19′ con il portiere rosanero che mette in angolo.

Al 26′ il Cittadella passa in vantaggio con Pandolfi, autore del gol che decise la partita all’andata. Il giocatore si ritrova tutto solo in area sulla sinistra e, ben servito da Pittarello dalla destra su un pasticcio della difesa rosanero su un fallo laterale, non deve fare altro che calciare in porta dal limite dell’area piccola. In avvio di secondo tempo ci prova subito Brunori, ma il capitano del Palermo trova la respinta del portiere Kastrati di piede. Al 5′ il Palermo resta in dieci per l’espulsione di Stulac per somma di ammonizioni. Corini prova a ridisegnare la squadra inserendo Gomes e Di Mariano al posto di Henderson e Insigne.

Il Palermo mantiene l’atteggiamento offensivo nonostante l’inferiorità numerica e lo fa anche alla mezzora con l’ingresso in campo di Mancuso, Soleri e Aurelio per Di Francesco, Brunori e Lund. Ma alla ricerca del gol del pari i rosanero finiscono per esporsi al contropiede e il Cittadella raddoppia al 35′ con Vita, tutto solo sulla destra, che deve appoggiare a porta vuota il pallone servito dalla sinistra da Pittarello.

CITTADELLA-PALERMO 2-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6.5; Salvi 6, Pavan 6.5, Negro 6.5 (28′ st Frare 6), Carissoni 6.5; Vita 6.5, Branca 6, Carriero 6.5 (28′ st Kornvig 6); Cassano 6.5 (37′ st Tessiore sv); Pandolfi 6.5 (20′ st Maistrello 6), Pittarello 6.5 (37′ st Magrassi sv). In panchina: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Danzi, Rizza, Baldini, Giraudo. Allenatore: Gorini 6.5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 6, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Lund 5 (31′ st Aurelio 6); Henderson 5 (12′ st Gomes 6), Stulac 5.5, Segre 6; Di Francesco 6 (31′ st Mancuso 5.5), Brunori 6 (31′ st Soleri 6), Innsigne 5 (12′ st Di Mariano 6). In panchina: Nespola, Karunic, Lucioni, Vasic, Buttaro, Valente, Mateju. Allenatore: Lanna 6.

ARBITRO: Massimi 6.

RETI: 26′ pt Pandolfi, 35′ st Vita.

NOTE: pomeriggio soleggiato ma freddo, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 6.050, di cui circa 1.500 ospiti. Espulso Stulac al 5′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Stulac, Branca. Angoli: 2-4. Recupero: 1′; 5′.