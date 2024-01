‘Questa è una rapina’ con accento paternese: preso

CATANIA – Il quarantenne Giuseppe Ardizzone è stato arrestato per una rapina in un supermercato di Paternò, in corso Italia. Pistola in pugno e col volto nascosto, avrebbe fatto irruzione gridando con marcato accento paternese “Questa è una rapina!”, così da generare il panico. Avrebbe quindi puntato l’arma contro il cassiere per farsi consegnare circa 400 euro. Infine la fuga a piedi, fino a raggiungere un’utilitaria parcheggiata poco distante, il cui numero di targa è stato parzialmente annotato da una passante.

Guardando le immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltando i testimoni i carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire alla macchina, poi parcheggiata in piazza Carlo Alberto. Era intestata alla 68enne madre di Ardizzone, che è stato a questo punto catturato. I militari hanno anche trovato la pistola scacciacani priva di tappo rosso e il passamontagna utilizzati per l’assalto, ben nascosti sotto alcune pietre ai piedi di piante di ficodindia in località Cesarea.