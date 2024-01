‘Ti faccio abortire’: e picchia compagna incinta

CALTANISSETTA – Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta dopo aver picchiato la compagna incinta, al sesto mese di gravidanza, e la mamma della ragazza. Le due donne sono riuscite a fuggire, trovando riparo da vicini di casa. La madre era intervenuta in difesa della figlia che l’uomo aveva preso alla gola. Così la furia del 27enne si è abbattuta sulla suocera che ha colpito più volte, facendola sbattere contro un armadio per poi cercare nuovamente di picchiare la compagna. Quest’ultima però è riuscita a raggiungere i vicini che l’hanno fatta entrare in casa contattando i carabinieri. L’uomo avrebbe continuato a minacciare di morte la compagna, anche in presenza dei militari, dicendo che l’avrebbe fatta abortire. Le due donne sono state poi portate in ospedale con un ambulanza.