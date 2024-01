Sparano col fucile dal balcone di via Garibaldi, denunciati

CATANIA – Due giovani sono stati denunciati dalla polizia a Catania perché sorpresi a sparare colpi di fucile da un balcone ieri intorno alle 2.30 in via Garibaldi. Dopo avere rinvenuto per strada sette cartucce esplose, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento che era stato segnalato, trovando un fucile da caccia del quale però non è stato possibile accertare la provenienza. Sono stati inoltre recuperati 50 grammi di marijuana. I due sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosione pericolosa e ricettazione. E uno dei due è stato segnalato per uso di sostanza stupefacente.

Inoltre, sempre a Catania, gli agenti sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, all’esterno del varco di accesso in via etnea verso piazza Università, al di fuori della zona di sicurezza, per la presenza di due giovani che avevano acceso dei petardi in direzione del varco, creando allarme tra i presenti. I poliziotti hanno individuato e fermato i due giovani di origini straniere, di 20 e 27 anni, quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale, che sono stati denunciati per l’accensione pericolosa di artifizi pirotecnici. Nei confronti del 27enne è stata avviata la procedura per la sua espulsione dal territorio nazionale ed è stato accompagnato presso il CPR di Potenza.