PALERMO – Incidente tra due auto in via Principe di Paternò a Palermo. Nell’impatto all’altezza di via Umberto Giordano, le vetture, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrate abbattendo un semaforo. I due automobilisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale per stabile le responsabilità dello scontro.