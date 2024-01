Il concerto di Capodanno al Bellini: LIVE

È sold out ormai da settimane il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini di Catania. L’evento, trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in streaming su lasiciliaweb, avrà inizio alle 19. Un itinerario nel tempo, tra Ottocento e Novecento, attraverso autori e Paesi europei e d’oltreoceano. Sul podio l’autorevole bacchetta di Eckehard Stier, direttore ospite principale, alla guida della pluripremiata orchestra dell’ente, in un programma di musiche di Bellini, Čajkovskij, Gounod, Mascagni, Chačaturjan, Brahms e Johann Strauss padre e figlio. Un’antologia alla quale si aggiunge una prima assoluta commissionata dal teatro al compositore catanese Matteo Musumeci.