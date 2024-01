Picanello, la droga in offerta sui social

CATANIA – Uno spacciatore di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi di Catania a Picanello. Vendeva droga e illustrava ai clienti prezzi e modalità di consegna utilizzando la messaggistica social. Durante una perquisizione nella casa della nonna, con cui viveva, i militari hanno trovato un marsupio con 44 dosi di marijuana amnesia per complessivi 150 grammi circa e sette dosi di marijuana skunk. C’erano banconote per alcune centinaia di euro. Il ragazzo è finito ai domiciliari, ma non a casa della nonna, bensì nell’abitazione di residenza.