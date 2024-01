Tragedia a Cefalù: operaio di 45 anni si accascia e muore

CEFALÙ – Tragedia a Cefalù dove ieri è morto un operaio di 45 anni, Mimmo Manganello, che era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un hotel sul mare, le Calette di via Cavallaro. L’uomo aveva già finito di lavorare, come raccontato anche dai colleghi, quando si è accasciato, colto da un malore, ed è deceduto poco dopo.

Sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e i carabinieri che hanno potuto soltanto constatare il decesso del 45enne che lascia la moglie e due figlie. E’ stata disposta l’autopsia. “Sei stato un padre, un marito ed un amico esemplare ed unico”, scrivono gli amici su Facebook. Ed ancora viene ricordato per “l’amore che hai sempre avuto per i tuoi figli e per la tua famiglia. Uomo di grande valore e bravo musicista”.