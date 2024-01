Si aggiunge un nuovo appuntamento al “Max forever (hits only)”, il nuovo tour negli stadi di Max Pezzali che si terrà nell’estate 2024: martedì 9 luglio si esibirà allo stadio San Filippo di Messina, unica data siciliana del tour. I biglietti saranno disponibili on line da lunedì prossimo alle 15 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato 27 gennaio alle 11. Sarà uno show completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée.