Oltre 40 gradi sotto zero, Svezia paralizzata

Il gelo paralizza la Svezia. Da ieri il grande freddo che viene dall’Artico mette a dura prova il sud del Paese con temperature record fino a -43,6 gradi registrate nella notte a Kvikkjokk, in Lapponia, che sabato raggiungeranno anche Stoccolma. Centinaia di auto sono bloccate dalle neve sulle autostrade, il Paese è in tilt nella morsa di un gelo che non si registrava da 25 anni. Il freddo estremo, le tempeste di neve e venti di burrasca hanno provocato anche la chiusura delle scuole in diverse zone della Scandinavia. Nubifragi, vento, freddo e neve sono attesi anche in Italia a partire da domani.