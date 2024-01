Va in vacanza e scompare: trovato in ospedale

ALIA (PALERMO) – “Federico Lo Savio, il ragazzo scomparso, è stato ritrovato in un ospedale a Francoforte. Ancora non sappiamo le condizioni né perché sia stato ricoverato. Adesso qualcuno della comunità di Alia presente nella città tedesca sta andando in ospedale per sapere come sta il giovane. Sono tutti in contatto con la famiglia”. E’ il sindaco di Alia Antonino Guccione a dare la notizia attesa da tanti nel piccolo centro in provinciale di Palermo.

Il ventenne era scomparso in Germania mentre era in vacanza con alcuni amici. L’ultimo contatto con i compagni di viaggio era stato il primo dell’anno nella zona dell’aeroporto di Francoforte. Federico sarebbe dovuto tornare in Sicilia, ad Alia. A lanciare l’allarme sono stati proprio i familiari, avvisati dagli amici che non hanno più visto il ragazzo. Amici e parenti hanno tentato invano di contattarlo al telefono prima di denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine.

Il Comune di Alia nella sua pagina istituzionale su Facebook ha lanciato un appello con la foto del giovane chiedendo a chiunque lo incontrasse di contattare le autorità locali. Al tam-tam sui social si sono subito aggiunti il cugino Nino Giunta, autotrasportatore, che si è rivolto ai colleghi che viaggiano fra Italia e Germania.