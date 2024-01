Welbeck, ecco la firma

Ora c’è anche la firma. Il primo acquisto del Catania nella sessione di mercato è Nana Welbeck. Come anticipato, il centrocampista ghanese torna in rossazzurro. L’accordo, già trovato da un paio di giorni, è stato formalizzato oggi con la firma che lega il giocatore 29enne al club etneo sino a giugno del 2025.

Ex Brescia, Atalanta, Krka (Slovenia), Odense (Danimarca) e Mladost (Bosnia), Welbeck proviene dal Catanzaro, società che nella stagione in corso non lo ha mai impiegato. Tredici, tutte da subentrante, le presenze con i giallorossi nell’annata precedente, conclusasi con la promozione dalla C alla B.

Welbeck, che indosserà la maglia numero 23, ha già svolto i primi allenamenti con i compagni e sarà a disposizione di Lucarelli per la trasferta di domenica contro il Crotone.