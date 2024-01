Nel garage catanese macchine e moto rubate

CATANIA – Due auto rubate e già in larga parte smontate sono state trovate in un garage abbandonato di via Morabito a Catania da agenti della polizia intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino a cui il giorno prima era stato rubato un motorino elettrico in viale della Libertà. Il gps lo collocava in zona. Vicino a un palazzo diroccato gli investigatori hanno notato un garage in disuso che, col supporto dei vigili del fuoco, è stato aperto. Al suo interno, oltre al motorino elettrico, c’erano due macchine, in parte già ‘cannibalizzate’ e risultate rubate nei giorni scorsi, ma anche attrezzature utilizzate per lo smontaggio dei veicoli. Indagini sono in corso sul proprietario del garage, che aveva anche un allaccio abusivo alla rete elettrica.