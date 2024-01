La droga nei pacchi delle merendine

FLORIDIA (SIRACUSA) – A Floridia i carabinieri hanno arrestato un 44enne senza precedenti che nascondeva droga in un garage. Oltre 200 panetti di hashish all’interno di confezioni perfettamente sigillate di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari, per un totale di circa 13 chilogrammi dai quali, se immessi sul mercato, si sarebbero potute ricavare oltre 185 mila dosi. Avrebbero fruttato più di 150 mila euro. Il 44enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.