Kontek vede il Catania

Ivan Kontek si avvicina, Andres Tello no. Ufficializzato l’ingaggio di Pietro Cianci, attaccante 27enne proveniente dal Taranto, il Catania continua a muoversi sul mercato in entrata. La società rossazzurra, che ha necessità di sfoltire l’organico e prepara quindi alcune cessioni, ha comunque intenzione di proseguire la campagna di rafforzamento.

Il club etneo è giunto a un passo dall’ingaggio di Ivan Kontek, difensore di 26 anni in forza all’Entella, squadra con la quale ha collezionato solo 8 presenze (4 da titolare e 4 da subentrante) nella stagione in corso. Il centrale croato, che con la formazione ligure non viene impiegato dal 1′ da due mesi, è un giocatore che Cristiano Lucarelli ha già avuto alle sue dipendenze nel biennio ’20-’22 con la Ternana (33 presenze e 1 gol nel campionato vinto in C nella prima stagione, 4/0 in B nel torneo seguente). Dopo l’esperienza a Terni, Kontek ha giocato con Cesena e Foggia.

Se l’accordo per il croato, che arriverebbe in prestito, è quasi fatto, per Andres Tello la situazione è differente. Il Catania è interessato al centrocampista colombiano del Benevento, finito ai margini del club sannita (9 presenze stagionali, l’ultima da titolare il 15 ottobre), ma la differenza tra domanda e offerta resta cospicua. Giunto alla sesta stagione con il Benevento, ex Bari, Empoli e Cagliari, un curriculum con 35 presenze in A e 173 in B, Tello percepisce un ingaggio decisamente elevato per la categoria e, inoltre, chiede un contratto di lunga durata per perfezionare il trasferimento. Se l’entourage del giocatore non abbasserà le pretese, difficilmente l’operazione andrà in porto.