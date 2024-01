CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – I vigili del fuoco di Messina dalle 16 sono stati impegnati a spegnere un incendio scoppiato in un appartamento a Capo d’Orlando a causa di una fuga di gas di una bombola e conseguente deflagrazione avvenuta da una stufa. Il secondo piano era invaso dalle fiamme che si propagavano per tutti i 70 mq della casa. Tutti gli abitanti dei 14 appartamenti vicini sono fuori pericolo. Sul posto è stata invitata anche l’autoscala. Per precauzione si è provveduto a far evacuare tutti gli abitanti della palazzina di 3 piani, in via Tripoli 82, con la collaborazione dei carabinieri.