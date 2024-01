Catania, Cianci ora è ufficiale

La quinta ufficialità è arrivata. Anticipata da Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa di venerdì scorso, è giunta la nota del Catania che formalizza l’ingaggio di Pietro Cianci, attaccante prelevato a titolo definitivo dal Taranto con contratto sino a giugno 2026.

Nato a Bari, 27 anni, il nuovo acquisto rossazzurro è reduce da due campionati a Catanzaro (76 presenze, 13 gol e promozione in B nello scorso torneo). Cresciuto nel vivaio del Livorno, ha indossato le maglie delle formazioni Primavera di Varese e Pro Vercelli. A seguire, Cianci ha sempre giocato in C con Fidelis Andria, Reggiana, Siena, Teramo, Carpi, Potenza e Bari collezionando, considerata anche l’esperienza catanzarese, 251 presenze e 53 gol.

Cianci, che avrà la maglia numero 90, nella stagione in corso ha totalizzato con il Taranto 18 presenze (16 da titolare) e 4 gol.