Catania: bimbo di 3 anni ingoia moneta

CATANIA – Un bambino di tre anni è stato portato domenica pomeriggio al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La mamma, spaventata, ha riferito ai medici che il bimbo aveva ingerito una moneta da 20 centesimi. Lo staff del pronto soccorso si è subito mobilitato e, dopo aver effettuato la radiografia dell’addome per localizzare il corpo estraneo, è stata subito effettuata la rimozione. Il piccolo paziente, dopo essere stato in osservazione al pronto soccorso, è stato dimesso senza complicazioni. Tanta paura, dunque. Ma per fortuna tutto è andato per il meglio.