CATANIA – Lo scorso 7 gennaio, la polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania ha denunciato un passeggero in partenza per Parigi, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, al fine di intraprendere il viaggio aereo per Parigi ha consegnato il proprio bagaglio per essere stivato a bordo dell’aeromobile. I controlli effettuati sul bagaglio, hanno evidenziato al suo interno la presenza di un tirapugni che è stato consegnato alla polizia.