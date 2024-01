‘Basta maglie garantite e spifferi dallo spogliatoio’

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, alla vigilia della partita casalinga con il Brindisi, in programma sabato alle 20.45 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

CROTONE. “Subiamo tre gol su tre palle elementari, perse in modo sanguinoso. Abbiamo agevolato un avversario già forte che in questo momento è più squadra di noi, ma se il primo tempo si fosse chiuso sullo 0-0 nella ripresa avremmo visto una gara diversa. Nei tre scontri diretti stagionali il Crotone ha dimostrato di avere qualcosa in più, almeno per ora è così”.

RENDIMENTO. “Non sono soddisfatto dei risultati sin qui ottenuti. Se però consideriamo la media punti si arriva quasi a 70. Entriamo in una fase che per noi equivale al primo di luglio con la differenza di non poter sbagliare perché siamo in pieno campionato. Non sono preoccupato, resto fiducioso e continuo a dare fiducia a tutti, fino a un certo punto, visto che questa media comunque non basta”.

MASSIMINO. “Se qualcuno fatica a rendere a Catania lo si sostituisce”.

MERCATO. “I nuovi portano entusiasmo. Sono elementi su cui puntiamo per costruire qualcosa. Per quel che offre il mercato di gennaio, sono i migliori profili che siamo riusciti a portare qui. Peralta è alternativo a Chiricò, ma può fare il trequartista e la mezzala offensiva: è un giocatore duttile, bravo anche a entrare a gara in corso. Non ci saranno più maglie garantite, ci saranno coppie di giocatori per ogni ruolo. Ogni settimana faremo le nostre scelte. Alcuni dei nuovi hanno bisogno di un po’ di tempo. Si tratta di individualità che, in qualunque categoria ci troveremo il prossimo anno, saranno utili al progetto. Non sono favorevole alle rivoluzioni, ma quando chiedi alcune cose e non riesci ad averle devi compiere delle scelte. Ho dato un’occasione a tutti, ma ho bisogno di risposte sul campo: alcune volte sono arrivate, altre no. Nomi importanti tra gli eventuali altri nuovi arrivi? No. Non creiamo aspettative vane come con Falletti. Cerchiamo di giocatori di altra fascia, non ci saranno nomi altisonanti. Ladinetti? Domani sarà convocato. Non l’ho mai avuto a disposizione a causa dell’infortunio. E’ un elemento che, a mio giudizio, per la Serie C è un lusso: vedremo cosa succederà, potrebbe chiedere di andare a giocare altrove, ce lo hanno richiesto club di categoria superiore. Chiricò? E’ un giocatore importante, per arrivare in alto servono tanti come lui e tante alternative dello stesso livello. Ma abbiamo fatto una scelta: ogni domenica giocherà chi dà più garanzie. Vale anche per tutti, quindi anche per lui”.

MODULO. “Non sono legato a nessun modulo. Ci saranno partite in cui sarà necessario giocare a tre e altre in cui giocheremo 4-2-3-1. Ho i giocatori per utilizzare entrambi”.

BRINDISI. “Partita fondamentale per la classifica e per preparare bene le gare successive, in particolare quella contro il Rimini. Giocheremo contro una squadra che ha grande fame di punti, non sarà un match diverso da quelli disputati con Francavilla e Sorrento. Se non sblocchi subito il risultato contro un avversario molto chiuso subentra l’ansia e tutto diventa più difficile. Hanno due attaccanti di livello per la categoria come Ganz e Bunino, potrebbero anche cambiare modulo in ragione dei recenti nuovi acquisti”.

SPIFFERI. “Dallo spogliatoio filtrano troppi spifferi. Per rovinare un gruppo ci sono tre modi: i cattivi risultati, fare differenze tra un giocatore e l’altro e il rischio che le mogli non vadano d’accordo, visto che i giocatori tendono a frequentarsi pure fuori dal campo e se i rapporti sono cattivi il gruppo si spacca. Ci vuole grande senso di responsabilità e capacità di remare tutti nella stessa direzione”.

INDISPONIBILI. “Di Carmine ha completato la riabilitazione, è in condizione di giocare dal primo minuto. Bouah non è ancora disponibile. Silvestri vive una situazione diversa: martedì si sottoporrà a una visita e vedremo quale sarà il percorso migliore per recuperarlo. Per Bocic servirà ancora tempo. Neppure Rocca sarà a disposizione. Chiarella? E’ un bravo ragazzo, anche troppo. Deve tirare fuori le unghie e guadagnare cattiveria. Ha qualità, ma è troppo timido”.