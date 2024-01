Tenore di vita troppo alto e redditi minimi, qualcosa non torna

TRAPANI – I finanzieri di Trapani hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni per oltre 500 mila euro, nei confronti di un pregiudicato di Paceco. L’uomo, con precedenti per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, secondo le indagini, alla luce della condotta e del tenore di vita, si ritiene che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività criminali.

Gli accertamenti economici, finanziari e patrimoniali, infatti, hanno consentito di evidenziare la sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati dal nucleo familiare dell’indagato e gli incrementi patrimoniali registrati nel periodo di riferimento, nonché la disponibilità indiretta di beni immobili e mobili, per i quali è stato possibile presumere che, seppur formalmente intestati a persone facenti parte del proprio nucleo familiare, fossero il frutto o il provento dei traffici illeciti riconducibili al pregiudicato.

Sequestrati tre immobili destinati a struttura turistica ricettiva a Trapani, otto veicoli, sei rapporti bancari, l’intero compendio aziendale di una ditta individuale e i beni intestati ad un’associazione, per un valore di mercato stimato intorno ai 500.000 euro.