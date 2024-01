E’ morto il biondo di Starsky e Hutch

E’ morto David Soul, il biondo della serie tv Starsky e Hutch. L’attore aveva 80 anni e viveva a Londra. Ad annunciare il decesso è stata la moglie Helen: “Se ne è andato dopo una valorosa battaglia per la vita”, ha detto. Soul (il cui vero nome era David Richard Solberg) era nato a Chicago da una famiglia di origine norvegese, nel 2004 aveva ottenuto la cittadinanza britannica. Era diventato famoso negli anni 70 come interprete del poliziotto Ken Hutchinson, chiamato da tutti Hutch, sempre in coppia con il collega riccioluto Dave Starsky. L’attore era stato sposato 5 volte.