In Sicilia un nuovo insetto scoppiettante

LIPARI (MESSINA) – Una sottospecie di ‘Cicindela campestris’, un coleottero dalla livrea metallica e vivacemente colorata, è stata scoperta nelle Eolie grazie alla collaborazione tra i ricercatori dell’associazione Nesos e altri colleghi siciliani. La nuova sottospecie, chiamata Didyme, dall’antico nome di Salina, vive nelle zone sommitali di monte Fossa delle Felci; un’altra popolazione si trova a Lipari, nell’area compresa tra monte Chirica e Poggio dei Funghi.

Le differenze tra le cicindele eoliane e quelle presenti in Sicilia e nel resto d’Italia consistono in alcuni caratteri morfologici e, soprattutto, nella loro colorazione, tendente al rosso-bruno con riflessi rameici. Le cicindele sono coleotteri predatori di altri piccoli insetti e sono particolarmente sensibili alle trasformazioni ambientali, tanto da essere spesso utilizzati come indicatori biologici. La scoperta di una nuova sottospecie endemica testimonia, ancora una volta, la ricchezza della biodiversità dell’arcipelago, un aspetto giustamente sottolineato dall’Iucn, l’organizzazione mondiale per la tutela della natura, che nel 2007 aveva proposto di estendere il riconoscimento di “Patrimonio dell’umanità” anche ai valori biologici delle Eolie.