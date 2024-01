Cicerelli è del Catania

Emanuele Cicerelli è un giocatore del Catania. Da diversi in giorni in prova con il gruppo, l’esterno d’attacco 29enne ha firmato il contratto che lo lega al club rossazzurro.

Cresciuto nel vivaio del Foggia, il nuovo acquisto degli etnei ha giocato in passato con Barletta, Aversa, Paganese e Pordenone in C, Salernitana, Foggia, Frosinone e Reggina in B. Nella scorsa stagione, a Reggio Calabria, ha collezionato 30 presenze con la maglia amaranto.

Nella stagione in corso Cicerelli, il cui cartellino da gennaio 2020 era di proprietà della Lazio che lo aveva poi girato in prestito a Frosinone e Reggina, non è mai sceso in campo. Indosserà la maglia numero 30.