De Luca alla Pergolettese

Giuseppe De Luca parte. Ritrovatosi con 30 giocatori in organico, il Catania riduce la rosa cedendo l’attaccante alla Pergolettese, società attualmente quintultima nel girone A di Serie C. De Luca nella stagione in corso aveva trovato poco spazio collezionando appena 9 presenze (solo una da titolare) e un gol (contro la Virtus Francavilla) in campionato e 2 presenze e un gol (contro il Crotone) nella Coppa Italia di categoria. La punta, 31 gare e 7 gol nello scorso campionato vinto in D, è stato ceduto in prestito e tornerà a Catania a fine stagione.

Il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, intanto, ha convocato 21 elementi per la trasferta di Picerno in programma sabato alle 16.15 (su Telecolor dalle 15.45 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo stadio Curcio, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855). Non c’è l’ultimo arrivato Sturaro, che sarà disponibile nel giro di un paio di settimane, ma è in gruppo l’altro nuovo acquisto perfezionato in settimana: il difensore Salvatore Monaco, che ha scelto il numero 46. In gruppo anche Rapisarda, frenato da noie fisiche a inizio settimana.

Questi i 21 convocati già in ritiro in Basilicata: 1 Bethers, 2 Curado, 5 Rapisarda, 6 Zanellato, 9 Costantino, 10 Di Carmine, 14 Kontek, 16 Quaini, 19 Peralta, 20 Popovic, 21 Ladinetti, 23 Welbeck, 27 Castellini, 28 Celli, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 46 Monaco, 90 Cianci, 95 Albertoni.