Anche a Catania gli studenti sono scesi in strada assieme a diverse associazioni per manifestare contro i disturbi del comportamento alimentare. Le manifestazioni in 29 città italiane. “Dalla piazze – commenta Camilla Velotta della Rete degli studenti medi – lanciamo un grido di allarme e una richiesta di attenzione urgente sul tema dei Dca, una problematica che colpisce milioni di persone in Italia, causando ogni anno la morte di 4.000 persone. Abbiamo deciso di mobilitarci perché la cancellazione del fondo per la prevenzione e il contrasto di queste patologie, contenuta nella Legge di Bilancio 2024, non delinea un Paese in cui le nuove generazioni abbiano garantiti benessere e salute. Il rinnovo del fondo annunciato alla Camera dal Ministro, è un primo passo ma non ci basta. Servono più risorse”.