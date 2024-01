Catania, ruba auto al supermercato: preso

CATANIA – Un 34enne è indagato a Catania per il furto di un’auto parcheggiata in via Eleonora D’Angiò, all’interno del parcheggio privato di una nota catena di supermercati. La polizia è riuscita in tempi brevi a ritrovare la macchina rubata, che era stata portata a Librino, ma anche a individuare il ladro. Guardando infatti le immagini dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori hanno riconosciuto l’autore, già noto per i suoi precedenti specifici. Dai filmati i poliziotti hanno potuto osservare il 34enne che, dopo aver scavalcato il muro di cinta del parcheggio riservato ai clienti del supermercato, ha forzato in pochi istanti il cilindretto dello sportello anteriore destro, ha messo in moto l’auto ed è scappato.