A Pedara 80 kg di pesce spada da buttare

CATANIA – I carabinieri di Pedara assieme ai Nas di Catania hanno pizzicato due venditori ambulanti di pesce sprovvisti di qualsiasi autorizzazione alla vendita e dunque totalmente abusivi. I militari hanno poi ulteriormente scoperto che tutto il pescato esposto sulla bancarella ricavata nel bagagliaio di un furgone, pari a circa 80 chili di pesce (per lo più spada di piccola stazza), era totalmente privo di etichette che ne attestassero la tracciabilità e pertanto considerato potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. I venditori, entrambi pregiudicati, sono stati così sanzionati con una mega multa di oltre 15.000 euro, mentre tutti i prodotti sono stati sequestrati, poiché considerati non commestibili.