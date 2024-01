Sesso con la cliente, avvocato scarcerato

SIRACUSA – Scarcerato dal Tribunale delle libertà l’avvocato civilista di Siracusa sottoposto a fine dicembre 2023 agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una cliente. Il fatto risale allo scorso settembre, quando l’avvocato ricevendo nel suo studio la donna avrebbe approfittato della propria qualità per soggiogarla e poi costringerla a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. Il Tribunale del riesame, non condividendo le motivazioni del gip, ha annullato l’ordinanza e concesso la libertà dell’indagato per mancanza dei gravi indizi, dubitando dell’attendibilità del racconto della cliente. Assodato il rapporto sessuale tra i due, si è riproposto il problema del consenso.