Botti di capodanno, tre feriti nel Catanese

CATANIA – Sono tre i feriti a Catania per lo scoppio di botti e petardi nella notte di capodanno. Al Cannizzaro è ricoverato al Trauma Center un 49enne di origini straniere arrivato da Paternò con trauma facciale e ustione al volto. Al pronto soccorso dello stesso ospedale sono finiti un 74enne di Paternò con una ferita alla mano e un 35enne catanese colpito alla mano dall’esplosione di una pistola a salve. Entrambi sono stati dimessi senza gravi conseguenze. Ieri pomeriggio è inoltre arrivato dalla Calabria un ragazzino di dieci anni al quale lo scoppio di un petardo ha provocato il distacco di un dito: è stato operato e ricoverato in Chirurgia plastica.

Sono invece cinque le persone ferite in modo non grave per i botti della di capodanno a Messina e provincia. In città tre persone, tra cui un bambino ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche. Gli altri due feriti a Milazzo e a Barcellona Pozzo di Gotto.