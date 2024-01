Schianto con l’auto contro il guardrail: muore giovane di Belpasso

BELPASSO (CATANIA) – Incidente mortale a Belpasso nella notte di Capodanno. A perdere la vita un 26enne del posto: alla guida di una Peugeot 107, in via Valcorrente, strada che collega il paese con la zona industriale di Piano Tavola, si è schiantato contro il guardrail. Il passeggero, un 25enne, anche lui di Belpasso, è rimasto ferito. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sono intervenuti sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere.