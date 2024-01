VITTORIA – Vandali hanno distrutto nella notte a Vittoria la fontana di piazza Giordano Bruno, nel quartiere di San Biagio, primo nucleo della città fondata nel 1607. La fontana ottocentesca, installata nel periodo della sindacatura di Rosario Cancellieri, è stata danneggiata dai vandali. La vasca è stata spaccata in due, distrutti anche i quattro sostegni scolpiti con forma di serpente, ai bordi della vasca sono stati lasciate alcune scritte.

Unanime lo sdegno del mondo politico. Il sindaco Francesco Aiello: “Branco isolato o strategia criminale?” si chiede in un post su facebook. E aggiunge: “Spacciatori e bande miste con italiani e gruppi di immigrati attaccano in punti diversi. Ci rivolgiamo alle autorità dello Stato: Vittoria ha bisogno di attivarsi sul tema sicurezza”. Alcuni artigiani si sono offerti volontari per ripristinarla.