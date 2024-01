Beccato a San Cristoforo a rubare faro della Smart

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 40enne pregiudicato per furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una pattuglia, intorno alle 2.30 di notte, in via Del Principe, nel quartiere San Cristoforo, ha notato l’uomo che in maniera sospetta era intento a trafficare dietro una Smart For Two parcheggiata. Alla vista della gazzella, il quarantenne ha lasciato cadere a terra un cacciavite e il fanale dell’auto ed è fuggito. Subito inseguito dai carabinieri, il 40enne è stato bloccato dopo pochi alcune decine di metri in via Del Faro. Nonostante fosse stato ormai raggiunto e preso, l’uomo ha disperatamente cercato nuovamente di scappare, causando delle lesioni a un militare e danneggiando l’auto di servizio. Perquisito, nella tasca dei pantaloni gli è stato trovato un coltello a serramanico. Il fanale allo xeno dell’auto, del valore di 550 euro, è stato riconsegnato al proprietario.