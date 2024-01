GIARRE (CATANIA) – Un 43enne agli arresti domiciliari originario di Mascali è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un’auto a Giarre ed è stato bloccato al termine di un inseguimento. La vettura era stata notata ferma nei pressi di un supermercato. Il 43enne alla guida – sebbene non avesse mai conseguito la patente – alla vista dei militari era fuggito mentre un amico che gli sedeva accanto, un 45enne di Piedimonte Etneo, era sceso all’auto per mostrare ai carabinieri i documenti. A quest’ultimo non è stata contestata nessuna violazione. Il 43enne, accusato di evasione dalla detenzione domiciliare, è stato anche denunciato per guida senza patente. Dopo la convalida dell’arresto è stato nuovamente posto ai domiciliari.