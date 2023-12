Vuole lanciarsi dal balcone, salvato

PALERMO – Gli agenti delle volanti hanno salvato a Palermo un uomo che si era arrampicato sul tetto dell’abitazione da dove voleva lanciarsi. I poliziotti, chiamati dalla madre terrorizzata dell’uomo, sono saliti sul tetto e gli si sono avvicinati fino a quando non sono riusciti a bloccarlo e metterlo in salvo. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che al momento non avevano ambulanze disponibili per portare il paziente in ospedale.

I poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo che in preda ad un forte stato di agitazione più volte ha cercato di liberarsi per perseverare nel suo intento. Dopo 40 minuti è arrivata l’ambulanza e il medico gli ha somministrato un farmaco e l’hanno condotto all’ospedale Civico in codice rosso. La madre ha raccontato agli agenti che il figlio non soffre di alcuna patologia psichiatrica e non ha mai fatto uso di psicofarmaci. Anche per lei quanto accaduto non trova giustificazioni.