ACIREALE (CATANIA) – I poliziotti di Acireale hanno arrestato un pluripregiudicato 69enne di Aci Catena, condannato in via definitiva alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e altro, commessi dal gennaio 2019 fino al 30 novembre 2021 ad Acireale e Aci Catena. L’uomo si trovava ai domiciliari ed è stato portato nel carcere catanese di Bicocca.