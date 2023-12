Picanello, blitz di Natale

CATANIA – Controlli a tappeto della polizia catanese a Picanello. I posti di blocco si sono concentrati tra via Acireale e piazza Duca di Camastra: fermati 79 veicoli e identificate 151 persone, con multe per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco e mancata revisione. Un 27enne bloccato in piazza di Camastra è stato denunciato per spaccio di droga, essendo stato sorpreso con della marijuana nascosta all’interno del proprio mezzo in involucri di carta stagnola.

Sottoposti a controllo anche un centro scommesse, un’officina meccanica, una ditta di autonoleggio e un chiosco bar. Il titolare di quest’ultimo è risultato sprovvisto della prescritta licenza e dunque dovrà pagare una multa di 5.000 euro. In piazza Tricolore invece è stato denunciato un parcheggiatore abusivo di 66 anni che infastidiva gli automobilisti con continue richieste di denaro. In via Marina un pregiudicato 49enne è stato trovato in possesso di cocaina e di un coltello a serramanico: anche per lui è scattata la denuncia.