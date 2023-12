Finale di Ballando: blackout, c’è Techetechetè

Blackout improvviso ieri sera durante la finale di “Ballando con le stelle”, il programma di Rai1. Poco prima dell’annuncio del vincitore (alla fine è stata Wanda Nara a spuntarla), lo schermo è diventato nero. Diversi i minuti di “buio”, con la Rai costretta a far partire Techetechetè dopo la pubblicità. “È saltato completamente l’impianto elettrico qui all’auditorium, adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto torneremo in onda, non abbandonate Rai1”, ha spiegato su Twitter la presentatrice Milly Carlucci in un video. Poi, al ritorno delle immagini, le ulteriori scuse: “Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, nonostante crediamo nella sua infallibilità e possono succedere cose incredibili come queste. Ma siamo qui, non abbiamo perso il nostro entusiasmo, ovviamente c’è stata un’interruzione ma riprendiamo il filo della storia”.