Agenti vestiti da Babbo Natale arrestano gang di narcos

PERÙ – In Perù, una squadra di poliziotti, con un agente travestito da Babbo Natale, ha lanciato un’operazione in un pericoloso quartiere a nord di Lima contro una gang di narcotrafficanti. Alla vigilia di Natale, agenti sotto copertura hanno sorpreso due uomini che vendevano cocaina e pasta di marijuana in una residenza privata nella città di Huaral, a circa 70 chilometri dalla capitale.

“La strategia ha avuto successo. Il Natale è arrivato per le ‘Renne del Male'”, ha ironizzato il colonnello Walter Palomino, capo dello Squadrone verde della polizia. Da un po’ di tempo, le forze dell’ordine distraggono i malviventi con travestimenti e avviano operazioni in date speciali. Questa volta, è stato un agente vestito con il tradizionale abito di Babbo Natale a sfondare la porta della casa dove avveniva lo spaccio e ad arrestare uno dei criminali.