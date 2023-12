“Viadotto pericoloso, soluzioni ridicole”

L’associazione ambientalista Mareamico Agrigento denuncia la presenza di un viadotto a rischio crollo sulla strada statale 640, tra Agrigento e Porto Empedocle, zona Caos. “Quello che abbiamo scoperto è semplicemente vergognoso – scrive Mareamico in una nota -. Non stupisce che una struttura viaria importante, come quella della contrada Caos di Porto Empedocle, ove insiste una struttura viaria denominata strada statale 640 abitualmente transitata da tante auto, bus e tir, versi in queste condizioni. Questa è un’arteria al servizio dell’area industriale di una grande realtà turistica e portuale quale quella di Porto Empedocle”.

“L’era del cemento armato è tramontata, non perché non funzioni, ma per l’incoscienza delle imprese e dei tecnici che avrebbero dovuto realizzare, sovrintendere e manutenere queste opere. Chi ha deciso di mettere quei puntelli è un incosciente. Perché sapeva che la struttura soprastante era in pericolo e ha trovato una soluzione ridicola e inadeguata. L’Anas deve giustificare ciò che ha realizzato a Porto Empedocle e se è consapevole che da quel viadotto passano ogni giorno tir pesantissimi che trasportano pale eoliche, autobus pieni di persone e migliaia e migliaia di auto”, conclude Mareamico.